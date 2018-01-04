Солдаты стали заложниками коррупции в армии, – военный эксперт

В Украине сейчас принято говорить об евроинтеграции, интеграции в НАТО, об изменении курса. У нас декларируются ценности, которые никто не собирается выполнять. Украина продолжает финансировать армию, которая живет по стандартам 18-19 века. Главный заложник такой ситуации – солдат.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил раввин, командир еврейской сотни Майдана, военный эксперт Натан Хазин.

«Без сомнений всегда есть жертва, она предусмотрена этим бюджетом и этим отношением к распределению финансирования. Все понятно: заложником всегда будет солдат, то есть наименее защищенный. От этого всегда проигрывает государство и граждане Украины. Это предусмотрено», – отметил военный эксперт.

В частности, по его словам, во власти никому сейчас не нужна сильная армия, которая выполняет свою функцию, которая стремится к интеграции с цивилизованными армиями мира и которая существует по стандартам ХХІ века.

«Мы продолжаем финансировать армию, которая живет где-то в ХVIII-XIX веках, и это всех устраивает. Никто не старается это изменить. Все задекларированные элементы касаются того, что так сейчас принято.

У нас принято сейчас ходить в камуфляже, принято сейчас называть вещи под НАТО, рассказывать, что у нас есть 10 подготовленных батальонов по стандартам НАТО. Я хотел бы, чтобы между собой связались один раз эти 10 батальонов, поговорили между собой по стандартам НАТО по защищенной связи, чтобы они выполнили операцию, хотя бы тренировочную, по стандартам НАТО. И я уже не говорю о боевом столкновении», – прокомментировал Натан Хазин.

По его убеждению у нас декларируются ценности, которые никто не собирается выполнять. Но при этом сейчас принято говорить о евроинтеграции, интеграции в НАТО и общей смене курса.