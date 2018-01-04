Климкин предупреждает о возможных провокациях в Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что РоSSия может прибегнуть к военным провокациям во время подготовки к выборам президента РоSSийской Федерации в оккупированном Крыму, которые пройдут в очередную годовщину оккупации полуострова 18 марта.
Об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, –
«Во-первых, РоSSия перенесла дату этих выборов на годовщину того нелегального референдума, который состоялся на территории Крыма. Это само по себе – не просто провокация, а сознательный шаг», – заявил Климкин. По его мнению, попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает эти «выборы» очень сомнительными с точки зрения их легитимности.
Кроме того, отметил глава МИД Украины, учитывая политическую ситуацию в самой РоSSии, Украины вполне допускает, что РФ прибегнет к любым способам, чтобы очернить украинскую власть, вплоть до военных, милитаристских и других видов провокаций, и Украина к этому готова.
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Политика
04.01.2018 05:48