Американские самолеты пролетели над Донбассом и оккупированным Крымом

В первый день нового года сразу два американских разведывательных самолета совершили облет временно оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает издание «Думская».

P-8 Poseidon побывал недалеко от аннексированного Крыма, а беспилотный стратегический разведчик RQ-4A Global Hawk прошел над всей линией разграничения в зоне АТО. Поднявшись утром с американской авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, Global Hawk пролетел над всей восточной Европой и на румынской границе вошел в воздушное пространство Украины.

Пройдя от Луганска до Мариуполя на высоте около 17 км, повернул направо в сторону Николаева, после чего проинспектировал военные базы и аэродромы в оккупированном Крыму в районе Севастополя. Далее дошел до НовороSSийска, повернул обратно и поздно вечером совершил посадку на родной авиабазе. Миссия длилась более 16 часов. Базовый патрульный Poseidon также стартовал с Сигонелли, но ограничился подлётом до Севастополя. Полет проходил на высоте 8 тыс. м, после чего вернулся на Сицилию.


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