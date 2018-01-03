Посол США: "Борцы с коррупцией - герои, но адепты старой Украины пошли на них войной"

Мари Йованович призвала создать Антикоррупционный суд и реформировать НАПК.

Посол США: "Борцы с коррупцией - герои, но адепты старой Украины пошли на них войной"
Мари Йованович
Фото: 112.ua

Посол США в Украине Мари Йованович написала колонку для издания "Новое время", в котором высказалась за создание Антикоррупционного суда и реформирование Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"Спустя четыре года после Майдана, не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее? Политические атаки на НАБУ и САП сковывают их способность демонтировать коррупционные схемы в государственном секторе. Как и украинский народ, мы по?прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что в то время как НАБУ и САП направили в суды более 100 серьезных дел о коррупции, ни одного весомого решения по ним не вынесено. Коррумпированные судьи будут оттягивать свершение правосудия. Поэтому так важно создать Антикоррупционный суд. Кроме того, принятые в прошлом году правила декларирования активов государственных служащих были повернуты против самих активистов, ведущих борьбу с коррупцией на высоких уровнях. Борцы с коррупцией - герои, но адепты старой Украины пошли на них войной", - отметила Йованович.

"Чтобы Украина добилась успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции. Это означает: создание Антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов", - добавила она.

Напомним, 23 декабря президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда. Ряд общественных организаций, в частности Реанимационный пакет реформ, Центр противодействия коррупции и Transparency International, раскритиковали нормы документа и заявили, что проект закона не соответствует выводам Венецианской комиссии, а потому его нужно отозвать.

После задержания в конце ноября агента НАБУ под прикрытием, которого обвинили в провоцировании взятки, Генпрокуратура выложила видео с персональными данными агентов бюро. В частности, была рассекречена "агент Катерина", усилиями которой был привлечен к ответственности нардеп Борислав Розенблат. В ГПУ заявили о существовании незаконного тайного отдела в бюро и начали допрашивать агентов НАБУ.

После регистрации в Верховной Раде законопроекта, который наделяет депутатов правом уволить директора бюро без аудита НАБУ заявило о реализации плана по уничтожению бюро. Позже проект закона из повестки исчез.

14 ноября бывший руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что глава НАПК и ее коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций. По ее словам, агентство стало полностью подконтрольно Администрации президента.


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