Голосеевский райсуд открыл дело НАПК против Соломатиной
Голосеевский райсуд открыл производство по иску НАПК против Анны Соломатиной, которая ранее обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок е-деклараций.
Об этом пишет "
Согласно информации, обнародованной на сайте суда, судебное разбирательство начнется 12 апреля 2018 в 16 часов.
НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутации. Но назначение заседание состоялось только 30 декабря 2017.
Дело будет рассматривать судья Александра Колдина.
Напомним, Соломатина рассказала, что никто не расследует собранные ею факты коррупции в НАПК.
14 ноября Соломатина обвинила руководство агентства в фальсификации проверки е-деклараций чиновников.
Ранее Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок деклараций.
НАБУ начало расследование возможных коррупционных действий руководства НАПК.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.01.2018 23:22
03.01.2018 23:22