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Голосеевский райсуд открыл дело НАПК против Соломатиной Голосеевский райсуд открыл производство по иску НАПК против Анны Соломатиной, которая ранее обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок е-деклараций. Об этом пишет " Украинская правда ". Согласно информации, обнародованной на сайте суда, судебное разбирательство начнется 12 апреля 2018 в 16 часов. НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутации. Но назначение заседание состоялось только 30 декабря 2017. Дело будет рассматривать судья Александра Колдина. Напомним, Соломатина рассказала, что никто не расследует собранные ею факты коррупции в НАПК. 14 ноября Соломатина обвинила руководство агентства в фальсификации проверки е-деклараций чиновников. Ранее Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок деклараций. НАБУ начало расследование возможных коррупционных действий руководства НАПК.

golos.ua

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