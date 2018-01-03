Голосеевский райсуд открыл дело НАПК против Соломатиной

Голосеевский райсуд открыл дело НАПК против Соломатиной

Голосеевский райсуд открыл производство по иску НАПК против Анны Соломатиной, которая ранее обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок е-деклараций.

Об этом пишет "Украинская правда".

Согласно информации, обнародованной на сайте суда, судебное разбирательство начнется 12 апреля 2018 в 16 часов.

НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутации. Но назначение заседание состоялось только 30 декабря 2017.

Дело будет рассматривать судья Александра Колдина.

Напомним, Соломатина рассказала, что никто не расследует собранные ею факты коррупции в НАПК.

14 ноября Соломатина обвинила руководство агентства в фальсификации проверки е-деклараций чиновников.

Ранее Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок деклараций.

НАБУ начало расследование возможных коррупционных действий руководства НАПК.




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