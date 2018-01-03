В Белгород-Днестровском поймали на взятке замвоенкома
"Откосить" от армии стоило 1 тыс. долларов.
Военная прокуратура в среду в Белгород-Днестровском задержала заместителя военного комиссара после получения взятки 1 тыс. долларов.
Деньги вымогались от призывника, чтобы тот не попал в армию, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, очередной призыв на срочную службу в Украине прошел в октябре-ноябре.
Несмотря на то, что около 70% призывников в военные комиссариаты не явились, план по призыву был выполнен.
В ВСУ направили 8 360 человек, в Национальную гвардию - 3 500, в Государственную спецслужбу транспорта - 600.
Этой осенью призывали мужчин 1990-1997 годов рождения. Срочники будут проходиться службу во всех регионах Украины за исключением зоны проведения антитеррористической операции.
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03.01.2018 23:22