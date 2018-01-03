В Иране прошли новые акции протеста: заблокированы соцсети, произошли столкновения с полицией (ФОТО)

В Иране прошли новые акции протеста: заблокированы соцсети, произошли столкновения с полицией (ФОТО)

Иранское государственное телевидение сообщило о десятках тысяч людей, которые вышли на улицы нескольких городов Ирана в поддержку правительства после того, как якобы стихли антиправительственные протесты, переросшие в столкновения.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что проправительственные акции проходят во многих крупных городах страны - Керманшахе, Илама, Абадане, Горганы.

По сообщениям журналистов, люди с флагами скандируют "Лидер, мы готовы", "Смерть мятежникам", "Мы предлагаем нашу кровь лидеру".

Кроме этого, протестующие несли плакаты, на которых обвиняют США и Израиль в подстрекательстве к антиправительственным протестам.

Также в издании добавляют, что полиция Тегерана ранее заявляла, что в столице Ирана вечером 2 января не было протестов, однако местные издания сообщили о столкновениях с полицией в нескольких точках городах.

Кроме того отмечается, что власти Ирана почти сразу же после начала антиправительственных акций заблокировали популярные среди большого количества людей соцсети - Instagram и Telegram.

Как известно, протесты охватили Иран в конце прошлого года. По последним данным, погибли 23 человека.

Митинги в Иране начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро превратились в антиправительственные протесты.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя протесты, заявил, что враги Ирана объединились, чтобы навредить власти страны.

Председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади заявил, что арестованных участников протестов в Иране могут обвинить в "неприязни к Богу", за что их могут приговорить к смертной казни.

Ранее также Великобритания, Германия, Швеция, Израиль и Турция выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей и призвали иранские власти уважать права человека. Вашингтон настоял на созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН за насилие в Иране.

Свою поддержку официальному Тегерану выразили Сирия и РоSSия.




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