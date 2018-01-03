Депутат БПП обиделся на полицию, которая мешала ему парковаться на месте для инвалидов

Депутат БПП обиделся на полицию, которая мешала ему парковаться на месте для инвалидов

Депутат Верховной Рады от БПП Александр Спиваковский обвинил полицию в непрофессионализме из-за попытки оштрафовать его за парковку на месте для инвалидов возле магазина "Эпицентр" в Херсоне.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Честно скажу - только что пожалел, что голосовал за "реформу" Нацполиции. Приехали с семьей в 17:30 в Херсонский Епицентр. Нужно было купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, на меня сразу набросились аж восемь полицейских. Начали толкать от машины. Я представился. Послали на ... Я вспомнил времена лихих девяностых. Подошел их старший и отогнал становлюсь, сказав:"Дядя не ненасытных дурак". Даже не понимаю, что он имел в виду. Единственное что услышал, что более интересная работа, еще прибежали семь полицейских. Такого я еще не видел. Но старые кадры действительно были воспитаны и понимали объяснения. Это просто новые бандиты. Я не маргинал. И меня знают как спокойного человека. Но если Председатель Нацполиции не отреагирует на публичное обращение народного депутата - я все буду делать, чтобы такая "полиция" вместо того чтобы ходить на шопинг занималась порядком и защитой людей", - написал депутат.

При этом Спиваковский в комментариях всячески отрицает наличие соответствующих знаков на парковке.


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