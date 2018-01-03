Депутат БПП обиделся на полицию, которая мешала ему парковаться на месте для инвалидов

Депутат Верховной Рады от БПП Александр Спиваковский обвинил полицию в непрофессионализме из-за попытки оштрафовать его за парковку на месте для инвалидов возле магазина "Эпицентр" в Херсоне.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Честно скажу - только что пожалел, что голосовал за "реформу" Нацполиции. Приехали с семьей в 17:30 в Херсонский Епицентр. Нужно было купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, на меня сразу набросились аж восемь полицейских. Начали толкать от машины. Я представился. Послали на ... Я вспомнил времена лихих девяностых. Подошел их старший и отогнал становлюсь, сказав:"Дядя не ненасытных дурак". Даже не понимаю, что он имел в виду. Единственное что услышал, что более интересная работа, еще прибежали семь полицейских. Такого я еще не видел. Но старые кадры действительно были воспитаны и понимали объяснения. Это просто новые бандиты. Я не маргинал. И меня знают как спокойного человека. Но если Председатель Нацполиции не отреагирует на публичное обращение народного депутата - я все буду делать, чтобы такая "полиция" вместо того чтобы ходить на шопинг занималась порядком и защитой людей", - написал депутат.

При этом Спиваковский в комментариях всячески отрицает наличие соответствующих знаков на парковке.



