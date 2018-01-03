НАБУ поставило на паузу дело главного аудитора Украины

Бюро опасается обвинений в политическом преследовании.

НАБУ поставило на паузу дело главного аудитора Украины
Фото: http://nashigroshi.org

Национальное антикоррупционное бюро решило пока не задерживать председателя Государственной аудиторской службы Людмилу Гаврилову из опасений, что дело может быть воспринято как политическое преследование.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник.

Утверждается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала сообщение о подозрении Гавриловой в декларировании недостоверной информации и отправила в НАБУ, однако бюро попросило об отсрочке операции по Гавриловой.

Пока главе Госаудитслужбы не сообщали о подозрении, а само ее уголовное преследование "поставлено на паузу", утверждает источник агентства. Он отметил, что НАБУ должно было прислать в САП официальный документ о том, что процессуальные действия по делу следует отложить, но пока такой документ не поступал.

О том, что НАБУ подозревает Гаврилову в представлении ложных данных в декларациях за 2015 и 2016 годы, а также в незаконном приобретении активов в размере 9,92 миллионов гривен, стало известно в ноябре 2017 года из судебных определений.

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов Гаврилова получила активов на 9,92 миллионов гривен, законность оснований приобретения которых не подкрепляется доказательствами.


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