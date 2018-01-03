Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер

"Сорвать завесу с роSSийской кампании дестабилизации - это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения".

?Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
Герберт Рэймонд Макмастер
Фото: golos-ameriki.ru

Советник президента США по Национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер считает, что необходимо найти способ противостоять новой стратегии, которую РоSSия усовершенствовала по многим параметрам. По его словам, эта новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Русские также проявляли активность в Европе... И во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с роSSийской кампании дестабилизации - это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает Макмастер.

По его словам, РоSSия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

"Эти же самые люди заявляли: «Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей»; «Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины»; «Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия». Сегодня этим словам уже никто не верит", - подчеркнул Макмастер.

По мнению генерала, каждое арабское государство должно понимать, что делает РоSSия на Ближнем Востоке, а именно - стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки вроде "Хезболлы".

"За такую поддержку РоSSии придется заплатить немалую цену", - заявил Макмастер.

Напомним, ранее советник Трампа назвал РоSSию и Китай "угрозами" свободе США.


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