Прокуратура отправила под суд фигуранта "дела 2 мая" Долженкова

Один раз его уже оправдали.

Прокуратура отправила под суд фигуранта "дела 2 мая" Долженкова
Сергей Долженков
Фото: Таймер Одесса

Прокуратура Одесской области 2 января передала в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт против фигуранта "дела 2 мая" гражданина Д. Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

По версии следствия, которое вели сотрудники СБУ, подозреваемый занимался на территории мемориального комплекса "411 батарея" подготовкой массовых беспорядков в Одессе. Ему также вменяют умышленные действия и публичные призывы к изменению границ Украины и свержению конституционного строя.

Обвиняемый находится под стражей в СИЗО.

Гражданин Д. - это Сергей Долженков, известный также как "Капитан Какао".

18 сентября 2017 года он вместе с группой из двух десятков одесских "антимайдановцев" был оправдан по делу об организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы (в части событий на Греческой площади).

Долженкова сразу же задержали повторно по новому подозрению, его обвинили в инструктаже сообщников и снаряжении их бронежилетами и дубинками на территории мемориального комплекса "411 батарея" в Одессе.


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