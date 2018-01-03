Начальник Львовского облуправления юстиции, требовавший при приеме на работу спеть "Лента за лентой", уволен

В действиях чиновника усмотрели превышение служебных полномочий.

??Начальник Львовского облуправления юстиции, требовавший при приеме на работу спеть
Фото: Сергей Нужненко

Министерство юстиции уволило начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области и рекомендовала уволить Ярослава Жукровского с занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В ходе служебного расследования дисциплинарная комиссия рассмотрела приказы, подписанные Жукровским, в которых обнаружены признаки нарушения действующего законодательства. В частности, одним из приказов устанавливалась обязанность для сотрудников при проведении камеральных проверок и рассмотрении жалоб согласовывать пользование реестрами лично с руководителем львовской юстиции.

Другим - установлено прямое подчинение отдельных государственных служащих управления государственной регистрации непосредственно начальнику территориального управления.

Министерство юстиции отмечает, что Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии. Он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хоть какие-то объяснения комиссии.

На основании заключения дисциплинарной комиссии Минюст 28 декабря издал приказ об увольнении Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области.

Ранее СМИ сообщали, что в сентябре 2017 года Минюст начал служебное расследование против Жукровского. Чиновник при приеме на работу сотрудников требовал от них назвать дату рождения Степана Бандеры и спеть песню бойцов УПА "Лента за лентою". Напомним, летом в Ивано-Франковске полиция задержала пьяного депутата, который кричал "Стаять, мусара!" и пел песни УПА


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