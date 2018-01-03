Начальник Львовского облуправления юстиции, требовавший при приеме на работу спеть "Лента за лентой", уволен
В действиях чиновника усмотрели превышение служебных полномочий.
Министерство юстиции уволило начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области и рекомендовала уволить Ярослава Жукровского с занимаемой должности", - говорится в сообщении.
В ходе служебного расследования дисциплинарная комиссия рассмотрела приказы, подписанные Жукровским, в которых обнаружены признаки нарушения действующего законодательства. В частности, одним из приказов устанавливалась обязанность для сотрудников при проведении камеральных проверок и рассмотрении жалоб согласовывать пользование реестрами лично с руководителем львовской юстиции.
Другим - установлено прямое подчинение отдельных государственных служащих управления государственной регистрации непосредственно начальнику территориального управления.
Министерство юстиции отмечает, что Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии. Он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хоть какие-то объяснения комиссии.
На основании заключения дисциплинарной комиссии Минюст 28 декабря издал приказ об увольнении Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области.
Ранее СМИ сообщали, что в сентябре 2017 года Минюст начал служебное расследование против Жукровского. Чиновник при приеме на работу сотрудников требовал от них назвать дату рождения Степана Бандеры и спеть песню бойцов УПА "Лента за лентою". Напомним, летом в Ивано-Франковске полиция задержала пьяного депутата, который кричал "Стаять, мусара!" и пел песни УПА
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