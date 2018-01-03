В Сирии разбился роSSийский вертолет, погибли два пилота

По официальной версии, авария произошла из-за технической неисправности.

Фото: mil.ru

31 декабря в Сирии потерпел катастрофу роSSийский боевой вертолет Ми-24, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ .

Авария произошла из-за технической неисправности, когда самолет летел на аэродром Хама. "При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сказали в Минобороны РФ .

Борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим.

Издание Conflict Intelligence Team сообщает со ссылкой на форумы, что вертолет сопровождал колонну близ населенного пункта аз-Зара провинции Хама и задел провода.

Район происшествия входит в анклав, подконтрольный оппозиционным силам, на границе провинций Хама и Хомс. Этот анклав относится к одной из "зон деэскалации", установленных в ходе мирных переговоров в Астане. Неизвестно, какого рода колонну сопровождал вертолёт (гуманитарную или боевую).