Жители Донецка рассказали, как в РоSSии воспринимают беженцев из «ДНР»

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые выехали в РоSSию, надеясь на поддержку «братского народа», теперь возвращаются домой. Они разочарованы тем, как их встречали россияне.

Об этом сообщает «Диалог».

По словам дончан, они увидели, что в «братской» РФ украинцы с неподконтрольных Украине территорий – изгои и никому не нужны. Для россиян Донбасс уже стал «красной тряпкой».

Беженцы из Украины их раздражают и не вызывают в большинстве случаев ничего, кроме пренебрежения. Это и понятно, ведь украинцы становятся конкурентами на рабочие места, соглашаются работать на зарплату более низкую, чем местные жители.

Люди признаются, что для них очередной новый год – надежда, которая заканчивается пониманием того, что их опять обманули. Боевики за уходящий год так и не восстановили дома, которые обещали, поэтому все ремонтные работы люди ведут за свой счет. Все обещания боевиков оказались пустыми словами.

Как рассказала жительница Админпоселення Людмила, обещаний за эти годы было миллион: и рейсы с донецкого вокзала на Ростов пустить прямые, и обеспечить себя продуктами самостоятельно, и пенсии-зарплаты поднять, и торговать со всем миром. «Я уже молчу про «взять Лондон» и «пойти на Киев». Это все, конечно, смешно, если бы не было так грустно» – говорит она. По ее словам, все больше жителей стали прозревать.