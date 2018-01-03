За сутки боевики шесть раз нарушили перемирие, двое украинских военнослужащих получили ранения

Участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) осуществили шесть обстрелов позиций сил антитеррористической операции на протяжении суток. По причине обстрелов двое украинских воинов ранены.

Говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook .

"Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников", - отмечают в пресс-центре.

Согласно информации, за истекшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении. Так, вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого они применили против украинских воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение.

В то же время на Приазовье, на подступах к Гнутово участники НВФ вели огонь по украинским бойцам из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, неприятель несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках АТО нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.