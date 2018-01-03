Марчук не видит перспектив относительно миротворцев на Донбассе

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбасс.

Об этом он заявил в интервью «5-му каналу» .

«Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить», – сказал Марчук.

Он отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на различных уровнях, в том числе, от глав ЛДНР о том, что они против предложенной Украиной инициативе введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миротворцев.

«Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН», – считает он.