Марчук не видит перспектив относительно миротворцев на Донбассе
Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбасс.
Об этом он заявил в интервью
«Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить», – сказал Марчук.
Он отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.
Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на различных уровнях, в том числе, от глав ЛДНР о том, что они против предложенной Украиной инициативе введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миротворцев.
«Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН», – считает он.
Напомним: позиция РоSSии по вопросу контингента ООН на Донбассе заключается в том, что миротворцы должны поддерживать миссию ОБСЕ. Украина исключает возможность участия РоSSии в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.
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