За 2017 год были амнистированы 587 осужденных АТОшников

"От отбытия наказания освобождены 587 лиц из осужденных 617".

В 2017 году в Украине были амнистированы 587 осужденных участников антитеррористической операции.

Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на соответствующий запрос.

"От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, и получили статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что амнистированы 189 ветеранов войны (из осужденных 202), которые подпадают под действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Напомним, закон "Об амнистии в 2016 году" был принят в июле 2016 года, однако президент Петр Порошенко его ветировал, сославшись на ряд нестыковок. Одной из них было то, что в законе прописывалась амнистия участников АТО без рассмотрения дел судами или до приговора.

В декабре Верховная Рада согласилась с предложениями президента к данному закону. 2 сентября 2017 года на встрече руководителями церквей и участниками АТО президент подписал закон. Под его действие попадают 1722 участника АТО, из которых 1195 имеют статус УБД. В сентябре за три недели суды амнистировали 29 АТОшников из 1722.