Таможенники обнаружили оружие в посылках для украинских заробитчан в Италии (ФОТО)

Черновицкие таможенники обнаружили в микроавтобусе, который перевозил посылки для украинских заробитчан в Италии, 10 корпусов магазинов автомата Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для работников, сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС обнаружили пакет с совсем не новогодним содержанием. В запакованной скотчем картонной коробке были скрыты 10 корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатинни - система рельсового крепления прицелов и других вспомогательных устройств на огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники таможни устанавливают факты, которые имеют значение по делу, и готовят в правоохранительные органы сообщение о совершении противоправного деяния, содержащего признаки преступления, отметили в ГФС.