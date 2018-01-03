Таможенники обнаружили оружие в посылках для украинских заробитчан в Италии (ФОТО)
Черновицкие таможенники обнаружили в микроавтобусе, который перевозил посылки для украинских заробитчан в Италии, 10 корпусов магазинов автомата Калашникова.
Об этом
"В микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для работников, сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС обнаружили пакет с совсем не новогодним содержанием. В запакованной скотчем картонной коробке были скрыты 10 корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатинни - система рельсового крепления прицелов и других вспомогательных устройств на огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники таможни устанавливают факты, которые имеют значение по делу, и готовят в правоохранительные органы сообщение о совершении противоправного деяния, содержащего признаки преступления, отметили в ГФС.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.01.2018 11:16