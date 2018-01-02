Министр культуры Нищук получил в декабре 50 тыс. грн материальной помощи

Заработная плата министра культуры Евгения Нищука за декабрь составила 116,2 тыс. гривен, его заместителей – от 56,9 тыс. до 133,7 тыс. гривен, государственного секретаря Министерства – 112 тыс. гривен.

Об этом сказано в ответе Министерства культуры на запрос «Украинских новостей».

Сумма денег, начисленная Нищуку за декабрь, составила 116 - 177,17 гривен, из них должностной оклад составлял 12 800 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 1 920 гривен, надбавка за выслугу лет – 768 гривен, надбавка за интенсивность труда – 12 800 гривен, командировочные – 8 164,53 гривен, премия за январь – 12 363 гривен, премия за декабрь – 16 640 гривен, индексация – 270,64 гривны, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 50 451 гривен.

Зарплата же Нищука за декабрь 2017 года составляла 48,9 тыс. гривен.

Зарплата первого заместителя министра Светланы Фоменко составляла 56 588,3 гривен, заместителей Тамары Мазур – 100 - 118,94 гривен, Юрия Рыбачука – 133 -664,98 гривен и госсекретаря Ростислава Карандеева – 111- 964,09 гривен.

Как сообщалось ранее, Нищук задекларировал 194 тыс. гривен доходов за 2015 год и 563,9 тыс. гривен доходов за 2016 год.

Напомним, что по словам министра Нищука, в 2017 году в Украине заложили фундамент для бурного развития кино.


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