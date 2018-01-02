НАЗК нашло нарушения в декларациях главного налоговика Киева

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмиле Демченко в отношении начальника Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе ГУ ДФС в Киеве Натальи Кияшко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наталья Кияшко неверно отразила информацию об общей площади земельных участков, не отразила информацию относительно квартиры, которая принадлежит ей на праве общей долевой собственности, и информацию относительно пользования членом семьи объектом недвижимого имущества, который принадлежит субъекту декларирования на праве общей долевой собственности», – говорится в сообщении.

НАЗК внесло предписание в отношении Кияшко по результатам полной проверки представленных ею деклараций за 2015 и 2016 годы.

Нацагентство требует принять меры относительно устранения декларантом нарушений требований Закона «О предотвращении коррупции» и провести служебное расследование.