НАЗК нашло нарушения в декларациях главного налоговика Киева
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмиле Демченко в отношении начальника Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе ГУ ДФС в Киеве Натальи Кияшко.
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«Наталья Кияшко неверно отразила информацию об общей площади земельных участков, не отразила информацию относительно квартиры, которая принадлежит ей на праве общей долевой собственности, и информацию относительно пользования членом семьи объектом недвижимого имущества, который принадлежит субъекту декларирования на праве общей долевой собственности», – говорится в сообщении.
НАЗК внесло предписание в отношении Кияшко по результатам полной проверки представленных ею деклараций за 2015 и 2016 годы.
Нацагентство требует принять меры относительно устранения декларантом нарушений требований Закона «О предотвращении коррупции» и провести служебное расследование.
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Политика
02.01.2018 21:00