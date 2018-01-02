Додон о своем отстранении: КС Молдавии грубо нарушил законодательство страны

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что его второе временное отстранение от должности является незаконным. По его мнению, Конституционный суд страны грубо нарушил законодательство.

Об этом Игорь Додон написал в своем Facebook .

«Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных ими прецедентов. Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов (Демократической партии – Ред.)».

«Сейчас КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на грани законности и за пределами здравого смысла», – отметил он.

По его словам, повторение «политического трюка от 17 октября» было ожидаемым. Именно тогда Додона отстранили от власти, чтобы назначить министром обороны Эуджена Стурзи.

«Опять грубо нарушена законная процедура. По идее, в суд должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление или парламент – через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов. Так, власть выбрала самый простой и опасный путь, который можно назвать унизительным даже для самых выдвинутых министров. Эти министры входят в правительство через черный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием», – говорит Додон.

Это решение, по его словам, окончательно перевело Конституционный суд Молдавии в «серую зону демократии и правового государства».

«Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сочувствие падение для государства, которое претендует на роль демократической», – заявил Додон.

Ранее группа депутатов парламента Молдавии обратились в КС с иском о временном отстранении Додона с поста из-за его повторного отказа подписать указ о новых назначениях в правительстве. Суд удовлетворил иск.

Несколько дней назад в правительстве Молдавии были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.

Это второй случай временного отстранения президента с должности. Ранее за его отказ подписать указ о назначении министра обороны президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента Андриану Канду, который и подписал указ о назначении Эуджена Стурзу министром обороны страны.