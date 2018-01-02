Нидерланды не планируют публиковать список причастных к катастрофе Boeing MH17- ГПУ

Нидерланды не планируют публиковать список причастных к катастрофе Boeing MH17- ГПУ

Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что информация о намерениях Международной следственной группы 2 января обнародовать фамилии 120 человек, причастных к катастрофе Boeing MH17, не соответствует действительности.

Об этом он написал в Facebook.

«Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малайзийского Боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попыткой роSSийской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии», - отметил Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом.

Ранее роSSийские СМИ распространили информацию, что 2 января Нидерланды распространят список причастных к сбиванию малайзийского самолета Boeing над Донецкой областью.

СМИ отмечали, что следствие, установило 120 человек, которые связаны с организацией и выполнением теракта.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной роSSийский генерал-майор Сергей Дубинский.




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