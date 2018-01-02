Подозреваемый в госизмене переводчик Гройсмана уволен из Кабмина 21 декабря, - СМИ

Станислав Ежов арестован на два месяца.

Подозреваемый в госизмене переводчик Гройсмана уволен из Кабмина 21 декабря, - СМИ
Фото: Сергей Нужненко

Заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов, которого подозревают в работе на роSSийские спецслужбы, был уволен с должности 21 декабря 2017 года. Такую информацию Укринформу подтвердили в Секретариате Кабинета министров Украины.

"Да, уволили 21 декабря", - сказали в секретариате.

Напомним, что Ежова задержали 20 декабря. Установлено, что он работал в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ и передавал россиянам информацию о зарубежных поездках Гройсмана и его переговорах. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и арестовали на два месяца.

Ежов был переводчиком премьера Владимира Гройсмана на официальных переговорах.

В секретариате Кабмина заверили, что Станислав Ежов не имел доступа к секретной информации.


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