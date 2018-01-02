Конституционный суд Республики Молдова временно отстранил Додона

Президента Молдовы Игоря Додона временно отстранили с должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филиппа.

Такой вердикт вынес Конституционный суд Молдовы, пишет «Укринформ».

Согласно решению инстанции, полномочия по назначению новых министров и вице-премьеров временно будет исполнять премьер-министр или спикер парламента Молдовы.

Ранее группа депутатов парламента Молдавии обратились в КС с иском о временном отстранении Додона с поста из-за его повторного отказа подписать указ о новых назначениях в правительстве.

Несколько дней назад в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.

Это второй случай временного отстранения президента с должности. Ранее за его отказ подписать указ о назначении министра обороны президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента Андриану Канду, который и подписал указ о назначении Эуджена Стурзу министром обороны страны.


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