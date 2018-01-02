Решение Трампа дать Украине ракеты "Джавелин" исправит ошибку Обамы, - The Washington Post

Издание The Washington Post известное критикой администрации Трампа опубликовало редакиционную статью, где хвалит президента США за предоставление Украине противотанковых ракет «Джавелин».

Об этом пишет « Голос Америки «.

«Администрация Трампа в течение нескольких месяцев сомневалась, предоставлять ли оборонительное оружие Украина, но когда на этой неделе она наконец прибегла к действиям — время было выбрано безупречно. В середине декабря агрессия со стороны сил возглавляемых Россией резко возросла: тяжелые артиллерийские и ракетные обстрелы откровенно отрицали тезис о том, что трехлетняя московская интервенция в Донецкой и Луганской областях перешла в стадию «замороженного конфликта». Поговаривали, что Владимир Путин видел в эскалации в Украине способ объединить поддержку внутри страны накануне президентских выборов, которые состоятся в РоSSии в марте «, — пишет The Washington Post.

«Решение президента Трампа предоставить вооруженным силам Украины противотанковые ракеты» Джавелин «и согласовать продажу снайперских винтовок — не остановит роSSийское наступление, если оно будет иметь место, но оно может заставить Путина взять паузу. Это достойное применение принципа» мир через силу «президента Рональда Рейгана, которым Трамп, по собственному признанию, увлекается. Если в мире всегда будет мир — и улучшение роSSийско-американских отношений — прежде всего, Путин должен осознать, что его агрессия, то ли в Украине, или в киберпространстве, получит отпор и повлечет за собой ощутимые убытки для него».

Количество американского оружия, которую получит Украина, является скромным. Но официальные лица называют эти вооружения «заплатками», поскольку они заполняют ключевые слабости в защите страны. На восточном фронте — украинском военным ежедневно угрожают вражеские снайперы. Теперь они смогут использовать снайперские системы M107A1, которые США им продают, чтобы уравнять шансы с противником. Аналогично, ПТУР «Джавелин» могут уничтожать роSSийские танки в случае нового наступления — и заставить Кремль учесть потенциальные новые потери русских солдат в Украине, которые в Кремле по-прежнему отрицают.

«Одобрив разрешение на продажу оружия Украиной, господин Трамп отступил от позиции президента Барака Обамы, который отклонил предложения со стороны советников и давление из Конгресса о предоставлении Киеву смертоносного оружия. Обама подчеркивал, что поставки в Украину оружия только приведет к дальнейшей эскалации со стороны РоSSии. Наконец, мы увидим, было ли такое обоснование разумным, или — только оправданием для бездействия», — пишет американское издание.