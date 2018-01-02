В Польше нет десятков тысяч беженцев из Украины, - консул

Украинцы приезжают в Польшу и страны ЕС для трудоустройства.

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В 2017 году с просьбой к польским властям о предоставлении международной защиты обратились 625 украинцев, а речи о десятках тысячах беженцев в Польше не идет.

Об этом в комментарии "112 Украина" рассказала руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

По ее словам, по сравнению с предыдущими годами количество украинских беженцев в Польше либо желающих получить международную защиту уменьшилось, а цифра, озвученная главой польского Кабмина, не соответствует действительности.

"К теме реального количества беженцев из Украины в Польше мы обращаемся не в первый раз, потому что этот вопрос также поднимала премьер-министр Шидло и теперь Моравецкий, называют количество беженцев из Украины высокой, хотя на самом деле согласно официальной информации управления по вопросам иностранцев в Польше , в течение января-ноября 2017 года до этого управление обратилось всего 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в 4 раза, а по сравнению с 2016 годом в 2 раза. Просило 1306 человек международную защиту в 2016 году, это из граждан Украины. Вообще граждан Украины 21% попросило статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - заявила она.

Крыса отметила, что украинские граждане переезжают в Польшу и другие страны Евросоюза с целью трудоустройства.

"Наши граждане, прибывающие в страны ЕС и в частности на территорию Польши , мы расцениваем и другие страны также как трудовых мигрантов. Это прежде всего люди, которые приезжают с целью трудоустройства, обучения, поэтому говорить, что все эти лица беженцы нет никакого морального права", - заявила дипломат.

Она добавила, что заявления польских властей о десятках тысячах беженцев из Украины являются оправданием Варшавой перед Евросоюзом в связи с нежеланием следовать ее миграционной политики.

"Я думаю, что это внутренняя политика, это политика опасения того, что мигранты из других стран миграционного риска не были здесь приняты. Украинцы ни в коем случае не могут расцениваться как разменная монета в этом. Это чисто политический вопрос, политический аспект и оправдания Республики Польша перед другими странами ЕС в том, чтобы не принимать мигрантов из других стран миграционного риска", - констатировала украинский консул.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны якобы приняли "несколько десятков и, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".