Дочери убитой Ноздровской угрожают - нардеп

Дочери убитой Ноздровской угрожают - нардеп

Народный депутат Мустафа Найем рассказал, что дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздровской угрожают.

Об этом он сказал в комментарии Эспрессо.TV.

«Полиция не обращала внимания на угрозы Ирине. Ей угрожали прямо в зале суда. Отец подсудимого (Росошанский, который сбил насмерть сестру Ноздровской, - ред.) угрожал Ирине, что она «плохо кончит». А ее родителям говорили, что они похоронят еще одну дочку. Она обращалась в полицию, но реакции не было. Ей не предоставили охрану. Сейчас тоже угрожают дочке Ноздровской, но на это не обращают внимания», - подчеркнул Найем.

Он говорит, что сейчас речь идет не об одном убийстве, а о двух - убийстве Ноздровской и о гибели ее сестры в ДТП два года назад.

«Во время расследования гибели сестры Ноздровской следователи, полиция были не достаточно эффективны. Были попытки исказить результаты наркологической экспертизы, затягивалось расследование этого дела. Также был шанс, что Росошанский, который фактически убил сестру Ирины, мог быть освобожден», - добавил нардеп.

Он считает, что и количество людей, которые вышли с акцией протеста под МВД, - это следствие недоверия.




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