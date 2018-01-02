США призвали наказать виновных в убийстве правозащитницы Ноздровской
"Виновные должны быть привлечены к ответственности".
Соединенные Штаты Америки призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.
"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, тело Ноздровской было обнаружено в Вышгородском районе Киевской области 1 января. Она вела дело гибели своей сестры Светланы Сапастинской, которую два года назад сбил нетрезвый водитель.
По делу об убийстве Ноздровской допросили 50 человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.01.2018 20:21
02.01.2018 20:21