США призвали наказать виновных в убийстве правозащитницы Ноздровской

"Виновные должны быть привлечены к ответственности".

США призвали наказать виновных в убийстве правозащитницы Ноздровской
Ирина Ноздровская
Фото: newsday.org.ua

Соединенные Штаты Америки призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.

"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, тело Ноздровской было обнаружено в Вышгородском районе Киевской области 1 января. Она вела дело гибели своей сестры Светланы Сапастинской, которую два года назад сбил нетрезвый водитель.

По делу об убийстве Ноздровской допросили 50 человек.


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