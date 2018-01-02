США призвали наказать виновных в убийстве правозащитницы Ноздровской

"Виновные должны быть привлечены к ответственности".

Ирина Ноздровская Фото: newsday.org.ua

Соединенные Штаты Америки призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter .

"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, тело Ноздровской было обнаружено в Вышгородском районе Киевской области 1 января. Она вела дело гибели своей сестры Светланы Сапастинской, которую два года назад сбил нетрезвый водитель.

По делу об убийстве Ноздровской допросили 50 человек.