В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах

В 2018 году в Украине дополнительно появятся 34 900 мест в дошкольных учебных заведениях. Такие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольных учебных заведениях до 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки.

Как отмечается, увеличение количества мест будет происходить с помощью 8 различных подходов.

Первое – это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 430 мест. Еще 4 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов.

2018 год также запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей.

Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительно 6 226 мест.

55 заведений, которые использовались не по назначению, будут восстановлены, в них смогут прийти 5 500 дошкольников.

Чуть более 2 тысяч мест будет создано за счет открытия дошкольных учебных заведений в приспособленных помещениях.

Кроме того, будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тысяч детей.

Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы.

«В 2017 году мы совместно с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольных учреждениях, и мы должны решить эту проблему», – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напомним, по состоянию на 1 сентября 2017 года очередь в детские сады в Украине составляла 52 200 детей.