Депутат райсовета Днепра попался на магазинной краже

Депутат райсовета Днепра попался на магазинной краже (ФОТО)

В Днепре полиция задержала мужчину, который пытался украсть из супермаркета продукты.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Как отмечается, около часа в полицию обратилась охрана одного из супермаркетов. Охранники магазина на камерах видеонаблюдения заметили вора.

По приезде полицейские установили, что один из покупателей, набрав продуктов в пакет, вышел из торговой зоны и положил его в камеру хранения.

Затем снова зашел в магазин, взял еще немного, рассчитался и, забрав пакет неуплаченных продуктов, пытался выйти. Однако охрана заведения его остановила. Отмечается, что мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1000 гривен.

«Мужчину задержали. Во время проверки выяснилось, что он имеет удостоверение депутата одного из районных советов города», – отметили в полиции.

Напомним, в 2017 году 52% преступлений составили кражи. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Немецкого депутата обвинили в разжигании национальной враждыНемецкого депутата обвинили в разжигании национальной вражды
Суд избрал меру пресечения директору Николаевского аэропорта, который попался на взяткеСуд избрал меру пресечения директору Николаевского аэропорта, который попался на взятке
В Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятияВ Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятия
Депутаты ВР отозвали закон об антикоррупционных судахДепутаты ВР отозвали закон об антикоррупционных судах
Под Одессой кандидат от БПП попался на подкупе избирателей (ВИДЕО)Под Одессой кандидат от БПП попался на подкупе избирателей (ВИДЕО)
Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене еще двум крымским депутатамПрокуратура сообщила о подозрении в госизмене еще двум крымским депутатам
Депутаты подали к проекту Избирательного кодекса 4 тысячи поправокДепутаты подали к проекту Избирательного кодекса 4 тысячи поправок
Депутат Киевсовета оправдал стоимость нового флагштока в Киеве за 50 миллионов гривенДепутат Киевсовета оправдал стоимость нового флагштока в Киеве за 50 миллионов гривен
Депутат фюрера РФ выразила возмущение поведением роSSийского школьника в «городе» БундестагДепутат фюрера РФ выразила возмущение поведением роSSийского школьника в «городе» Бундестаг
Отмена поезда Киев-Ужгород может привести к общественной напряженности, – закарпатские депутатыОтмена поезда Киев-Ужгород может привести к общественной напряженности, – закарпатские депутаты
Последние новости
Подгружаем последние новости