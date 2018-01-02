Депутат райсовета Днепра попался на магазинной краже

В Днепре полиция задержала мужчину, который пытался украсть из супермаркета продукты.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Как отмечается, около часа в полицию обратилась охрана одного из супермаркетов. Охранники магазина на камерах видеонаблюдения заметили вора.

По приезде полицейские установили, что один из покупателей, набрав продуктов в пакет, вышел из торговой зоны и положил его в камеру хранения.

Затем снова зашел в магазин, взял еще немного, рассчитался и, забрав пакет неуплаченных продуктов, пытался выйти. Однако охрана заведения его остановила. Отмечается, что мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1000 гривен.

«Мужчину задержали. Во время проверки выяснилось, что он имеет удостоверение депутата одного из районных советов города», – отметили в полиции.

Напомним, в 2017 году 52% преступлений составили кражи.