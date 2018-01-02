Жена Авакова продала за 2 млн. долларов свою долю в телеканале "Эспрессо"

Жена главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Инна Авакова получила за 40% новостного телеканала «Эспрессо» 1,953 миллиона долларов.

Эту информацию Арсен Аваков разместил на своем эккаунте в Twitter .

«За 40% долю канала по полностью прозрачному и «белому» контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке 1 миллион 953 тысяч 708 долларов», — написал Аваков.

По словам министра, на такой шаг вместе с Арсением Яценюком они пошли для того, чтобы снять спекуляции о заангажированности телеканала, чтобы он мог нормально развиваться. 70% акций телеканала были проданы американской компании Atmosphere Entertaiment, Inc владельцем которой является Иван Жеваго.