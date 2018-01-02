Израиль нанес ракетный удар по объектам Хамаса в Секторе Газы
Израильские военные нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков ХАМАС после обстрела израильских территорий из Сектора Газы.
В ответ на ракетный обстрел экстремистским группировкам ХАМАС территорий Израиля войска страны нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям боевиков в секторе Газа утром во вторник, 2 января, сообщили в минобороны Израиля, ссылаясь на информагенство AFP сообщает
По данным израильских военных, целью ракетно-бомбовых ударов стал «военных объект» боевиков Хамаса. Бомбардировки подтвердили также и палестинцы. Согласно информации последних, удар был нанесен на юге и в центральной части Сектора Газы. О жертвах и разрушениях не сообщается.
В целом с момента объявления американским президентом Дональдом Трампом решение признать Иерусалим единой столицей Израиля и намерении перенести туда посольство США из сектора Газа было выпущено уже 18 ракет в сторону израильских территорий. Нередко эти ракеты запускают исламистские группировки, но власти Израиля обвиняют в этом ХАМАС, который является руководящей силой в этой части Палестинских территорий.
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Политика
02.01.2018 20:17