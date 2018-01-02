В Луганской области погиб военный в результате подрыва

Боец погиб в районе Новотошковского.

В Луганской области погиб военный в результате подрыва
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Фото: Пресс-центр АТО

В районе Новотошковского Луганской области погиб военнослужащий сил АТО, подорвавшись на взрывном устройстве.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузянык.

"В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, вследствие чего получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью", - сказал он.

Мотузянык добавил, что в ходе обстрелов раненых и погибших нет.

Напомним, утром штаб АТО сообщил, что за минувшие сутки роSSийско-террористические войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.


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