Литовцы в девятый раз выбрали Грибаускайте «человеком года»

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: president.gov.ua

«Человеком года» в Литве жители страны снова назвали президента Далю Грибаускайте, а в мире – президента США Дональда Трампа.

Это показали данные проведенного компанией Baltijos tyrimai опроса, результаты которого опубликовала газета Lietuvos rytas. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По результатам опроса, во время выборов «Человека года» в Литве респонденты назвали пять фамилий (в прошлом году – 80). Как пишет газета, Д. Грибаускайте становится «Человеком года» девять лет подряд, за этот титул для нее проголосовали 22,2% опрошенных.