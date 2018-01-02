Бельгия и Нидерланды изменили границу
Бельгия получила полуостров площадью в 3 га, а Нидерланды – участок в 16 га.
1 января начало действовать межгосударственное соглашение об изменении линии государственной границы между Бельгией и Нидерландами.
Бельгия получила полуостров площадью в 3 га, а Нидерланды – участок в 16 га, сообщает Deutsche Welle.
Основанием для корректировки границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе. В результате инженерных работ во второй половине ХХ века принадлежавший Бельгии остров стал полуостровом, связанным с территорией Нидерландов. И наоборот – нидерландский остров присоединился к бельгийскому берегу.
Поскольку оба государства являются членами Евросоюза и Шенгена, это не создавало проблем для местных жителей, но сильно затрудняло работу полиции. В случае сообщения о преступлении на бывшем бельгийском острове, размер которого – примерно 23 футбольных поля, нидерландские правоохранители не могли туда заходить. А бельгийские полицейские могли попасть туда только на лодке, поскольку не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.
На полуострове совершались преступления, связанные с наркотрафиком. В 2012 году там нашли обезглавленное тело, и полиция Бельгии долгое время не могла начать расследование этого преступления.
В 2015 году правительства двух стран договорились об обмене территориями, который стал первым изменением границ после бельгийско-голландского соглашения 1843 года.
Окончательное соглашение было подписано в ноябре 2017 года.
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