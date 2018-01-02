Южная Корея предложила КНДР провести переговоры
Консультации могут пройти уже 9 января.
На следующий день после заявления Пхеньяна о возможности переговоров с Южной Кореей Сеул предложил провести встречу уже в ближайшие дни.
Консультации на высоком уровне могли бы пройти 9 января в находящейся на границе двух государств деревне Пханмунджом, заявил во вторник, 2 января, южнокорейский министр объединения, пишет DW.
Между тем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин указал, что улучшение отношений двух стран неразрывно связано с решением проблемы вокруг ядерной программы КНДР. Поэтому МИД в Сеуле должен детально согласовывать свои действия "с союзниками и международным сообществом", подчеркнул он перед заседанием правительства 2 января. Одновременно он поручил министерствам объединения и спорта принять срочные меры для обеспечения участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском городе Пхёнчхан.
Ранее Сеул приветствовал желание Пхеньяна принять участие в зимней Олимпиаде. Если Игры пройдут успешно в плане организации, это "будет способствовать достижению мира не только на Корейском полуострове, но также в регионе в целом и во всем мире", говорится в заявлении президентской администрации.
Во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что готов отправить делегацию Северной Кореи на зимние Олимпийские игры, а также выразил готовность к диалогу с Сеулом. "Мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу", - указал он, добавив, что усилия в этом процессе должны прилагать обе стороны. Одновременно Ким Чен Ын однозначно признал необходимость реализации северокорейской ядерной программы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.01.2018 09:09
02.01.2018 09:10