Южная Корея предложила КНДР провести переговоры

Консультации могут пройти уже 9 января.

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры
Фото: chinaconfidential.blogspot.com

На следующий день после заявления Пхеньяна о возможности переговоров с Южной Кореей Сеул предложил провести встречу уже в ближайшие дни.

Консультации на высоком уровне могли бы пройти 9 января в находящейся на границе двух государств деревне Пханмунджом, заявил во вторник, 2 января, южнокорейский министр объединения, пишет DW.

Между тем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин указал, что улучшение отношений двух стран неразрывно связано с решением проблемы вокруг ядерной программы КНДР. Поэтому МИД в Сеуле должен детально согласовывать свои действия "с союзниками и международным сообществом", подчеркнул он перед заседанием правительства 2 января. Одновременно он поручил министерствам объединения и спорта принять срочные меры для обеспечения участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Ранее Сеул приветствовал желание Пхеньяна принять участие в зимней Олимпиаде. Если Игры пройдут успешно в плане организации, это "будет способствовать достижению мира не только на Корейском полуострове, но также в регионе в целом и во всем мире", говорится в заявлении президентской администрации.

Во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что готов отправить делегацию Северной Кореи на зимние Олимпийские игры, а также выразил готовность к диалогу с Сеулом. "Мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу", - указал он, добавив, что усилия в этом процессе должны прилагать обе стороны. Одновременно Ким Чен Ын однозначно признал необходимость реализации северокорейской ядерной программы.


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