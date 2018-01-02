2017-й год испортили войны, ложь и несправедливость, – Папа Римский

Папа Римский Франциск считает, что 2017-й год в мире разными способами испортили войны, ложь и несправедливость.

Об этом он сказал в проповеди 31 декабря 2017 года в базилике Святого Петра в Ватикане, сообщает Радио Свобода.

«Время 2017 года, данный нам Богом целым и здоровым, мы, люди, разными способами испортили делами смерти, ложью и несправедливостью. Войны является очевидным знаком этой абсурдной и рецидивной гордости. Но этим являются также все малые и большие нападки на жизнь, на истину, на братство, чем вызывают различные формы общечеловеческой, общественной и экологической деградации. И за все это мы хотим и должны перед Богом, ближними и созданиям, взять на себя ответственность», – сказал понтифик.

Также папа поблагодарил родителей и педагогов, которые «формируют детей и подростков с чувством гражданской ответственности и этики».

25 декабря Папа Римский Франциск в своем рождественском послании помолился за мир для Украины, вспоминая о детях, «вместе со своими семьями страдающих от насилия в Украине и его серьезных гуманитарных последствий».

1 января в мире отмечают Всемирный день мира.


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