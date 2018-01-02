Президент Ирана впервые прокомментировал протесты в стране

Президент Ирана впервые прокомментировал протесты в стране

Президент Ирана Хасан Роухани впервые отреагировал на протесты, которые уже пятый день проходят в стране.

Об этом передает DW.

Так, согласно сообщению, на заседании Кабинета министров в воскресенье, 31 декабря, он осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности.

В то же время президент Ирана призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов" и назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

Напомним, в Иране пятый день продолжаются акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих. Также ранее сообщалось, что были задержаны десятки участников. 

Ранее власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены. Кроме того, иранские власти заблокировали доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram.




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