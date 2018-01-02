С 2018 года в Украине внедряется 12-летнее среднее образование

С 2018 года в Украине внедряется 12-летнее среднее образование

Согласно принятому в сентябре прошлого года «Законом об образовании», начиная с этого года школьники будут учиться 12 лет. В новом законе предусмотрено разделение среднего образования на три уровня: начальное образование длительностью четыре года; базовое среднее образование длительностью пять лет; профильное среднее образование продолжительностью три года.

Об этом сообщает Униан.

При этом последний (профильный) уровень будет иметь два направления. Первое направление – академическое, предполагает продолжение образования в высших учебных заведениях. Второе направление – профильное, ориентированное на рынок труда, то есть профильное обучение на основе объединения содержания образования и профессионально ориентированного подхода к обучению. Еще одним нововведением является то, что теперь после окончания каждого уровня образования будет проходить государственная аттестация, которая может проходить, в частности, в виде внешнего независимого оценивания.

Обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования – с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года

Напомним, ранее сообщалось, рабочая группа при Министерстве образования и науки работает над разработкой законопроекта о среднем образовании, в частности относительно имплементации "языковой" статьи.




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