Гостелевидение Ирана сообщило о 12 погибших протестующих
Иранское государственное телевидение 1 января сообщило о гибели 12 участников антиправительственных протестов.
Об этом передает
По сообщению государственного телевидения, силы безопасности отбили нападение "вооруженных демонстрантов", которые пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы.
Кроме того отмечается, что из-за протестов погибло уже 12 человек, в том числе 10 от последних столкновений в воскресенье.
Однако телеканал не сообщает, где были осуществлены нападения.
Напомним, ранее сообщалось, в шести городах Ирана второй день подряд проходят антиправительственные протесты.
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