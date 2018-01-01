Гостелевидение Ирана сообщило о 12 погибших протестующих

Иранское государственное телевидение 1 января сообщило о гибели 12 участников антиправительственных протестов.

Об этом передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

По сообщению государственного телевидения, силы безопасности отбили нападение "вооруженных демонстрантов", которые пытались взять под контроль полицейские участки и военные базы.

Кроме того отмечается, что из-за протестов погибло уже 12 человек, в том числе 10 от последних столкновений в воскресенье.

Однако телеканал не сообщает, где были осуществлены нападения.

Напомним, ранее сообщалось, в шести городах Ирана второй день подряд проходят антиправительственные протесты.