Боевики применили минометы на донецком направлении
На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
В понедельник, 1 января, боевики на Донбассе применили минометы калибра 82 мм и 120 мм на донецком направлении. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.
На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
"В первый день нового года на линии столкновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. РоSSийско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", - сообщили военные.
Напомним, 31 декабря боевики семь раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. Один военный был ранен.
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