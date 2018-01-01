?Боевики применили минометы на донецком направлении

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

Фото: facebook.com/ato.news

В понедельник, 1 января, боевики на Донбассе применили минометы калибра 82 мм и 120 мм на донецком направлении. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

"В первый день нового года на линии столкновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. РоSSийско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", - сообщили военные.

Напомним, 31 декабря боевики семь раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. Один военный был ранен.