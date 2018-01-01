Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры

Такие акции проводятся ежегодно по случаю дня рождения лидера ОУН.

В Киеве вечером 1 января началось факельное шествие в честь Степана Бандеры. Подобные акции проводят украинские националисты ежегодно по случаю дня рождения бывшего лидера ОУН.

Как сообщает корреспондент LB.ua, к 18:00 на шествие собралось около тысячи человек. Преимущественно это представители "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса".

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Маршрут шествия, которое началось примерно в 18:35: Владимирская улица - спуск по бульвару Шевченко - Крещатик - Майдан Независимости.

По данным Национальной полиции Украины, шествия в честь Бандеры были организованы не только в столице, но и в 19 других регионах Украины. Заявленное число участников - 8400 человек.

Бандера был одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) в 1930-1940-е годы. Под контролем ОУН действовала Украинская повстанческая армия, в годы Второй Мировой войны сражавшаяся против советских и немецких войск. Бандера, арестованный немецкими властями в 1941 году, после окончания войны оказался в Западной Германии, где в 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году указом президента Виктора Ющенко Бандере было присвоено звание Героя Украины. После смены власти и прихода Виктора Януковича суды отменили это решение на основании того, что Бандера не был гражданином Украины.

В 2016 году в Киеве появился проспект Степана Бандеры.


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