Президент лишился права ликвидировать и создавать суды

Соответствующая норма закона вступила в силу 1 января.

Об этом передают Українські Новини.

Так, согласно ч.2 ст. 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Президент после консультаций с Высшим советом правосудия.

Также в соответствии с ч. 1, 2 ст.19 закона "О судоустройстве и статусе судей" суд образуется и ликвидируется законом.

В то же время, переходными положениями Конституционных изменений в части правосудия, принятых парламентом 2 июня 2016 года, было установлено, что Президент имеет полномочия создавать и ликвидировать суды, но не дольше, чем до 31 декабря 2017 года.

Кроме того, с 1 января 2018 года вступает в силу норма об исключительно представлении адвокатами прав граждан в апелляционных судах.

Напомним, ранее сообщалось, 1 января 2018 года, вступил в силу закон Украины о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране до 1 января 2019 года.