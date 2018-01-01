Президент лишился права ликвидировать и создавать суды
Соответствующая норма закона вступила в силу 1 января.
Об этом передают
Так, согласно ч.2 ст. 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Президент после консультаций с Высшим советом правосудия.
Также в соответствии с ч. 1, 2 ст.19 закона "О судоустройстве и статусе судей" суд образуется и ликвидируется законом.
В то же время, переходными положениями Конституционных изменений в части правосудия, принятых парламентом 2 июня 2016 года, было установлено, что Президент имеет полномочия создавать и ликвидировать суды, но не дольше, чем до 31 декабря 2017 года.
Кроме того, с 1 января 2018 года вступает в силу норма об исключительно представлении адвокатами прав граждан в апелляционных судах.
Напомним, ранее сообщалось, 1 января 2018 года, вступил в силу закон Украины о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в стране до 1 января 2019 года.
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