Япония упростила визовый режим для украинцев
Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.
Об этом ранее сообщили в
"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", – сообщили в посольстве.
Там отметили, что с началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.
Обсуждение новых особенностей визового режима между Японией и Украиной прошло 9 ноября в Киеве в рамках визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Украину.
Напомним, ранее сообщалось, фактическое восстановление визового режима ЕС с Грузией - это очень серьезное предупреждение для Украины. Решение Комитета Европарламента по Грузии может говорить о намерении ЕС вернуть визовый режим для украинцев.
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Политика
01.01.2018 18:20