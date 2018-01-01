Ким Чен Ын заявил о завершении процесса формирования ядерных сил КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у США больше никогда не появится возможности начать войну против его страны или угрожать ей, так как КНДР завершила формирование собственных ядерных сил. Об этом он сказал в своем новогоднем обращении.

Об этом передает Reuters.

"Мы завершили создание ядерных сил нашей страны. Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза", - сказал северокорейский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, официальный Токио может провести наземную военную операцию на территории Корейской Народно-Демократической Республики уже в конце января 2018-го года.

