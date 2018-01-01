Во второй половине 2018 года вероятна эскалация конфликта на Донбассе – эксперт

Во второй половине 2018 года из-за противостояния США и РоSSии вероятна эскалация конфликта на Донбассе.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник.

«Наступивший 2018 год будет политически активным годом. Во – первых наступивший год является предвыборным. Все политики будут громко о себе заявлять в преддверии избирательной кампании и просить олигархов их инвестировать. Соответственно политическая активность и противостояние вырастит. Не исключаю, что в текущем году власть пойдет на кардинальные изменения в части проведения референдумов, в частности по вступлению Украины в НАТО или, как запасного варианта Конституционной реформы, то чего желает сейчас большинство политиков. То есть перехода к парламентской модели управления. Это запасной вариант для Порошенко, если его рейтингов будет не достаточно»,- сказал Р. Бортник.

По его словам, во второй половине года вырастут риски внутренне политической эскалации. В частности после завершения президентских выборов в РоSSийской Федерации. У РоSSии будут развязны руки, а США в свою очередь будут усиливать санкции против РФ .

« Ситуация противостояния РоSSии и США будет накаляться. Обе стороны будут пытаться использовать Украину, как разменную монету в ходе своего противостояния. Соответственно во второй половине 2018 года вероятна эскалация конфликта на Донбассе»,- резюмировал Р. Бортник.

Напомним, Польша и многие страны не могут согласиться на предложение Кремля, чтобы в миссии не было НАТО и "руководство" ОРДЛО стало субъектом диалога.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью.

"Первый вариант предусматривает учреждение миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев , поскольку это приведет к долговременному отсоединения восточных регионов от Украины", – заявил Ващиковский.

По словам министра, второй сценарий заключается в учреждении работы миротворческой миссии на роSSийско-украинской границе.

Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов роSSийской помощи и поддержки,

– пояснил он.