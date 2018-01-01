Правозащитницу Ирину Ноздровскую нашли мертвой

Правозащитницу Ирину Ноздровскую нашли мертвой

В одной из рек в Киевской обл. правоохранители нашли тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской.

 Об этом в комментарии "112 Украина" заявил глава профсоюза МВД Илья Кива.

Как рассказал Кива, по предварительным данным, ее сбросили с моста в реку.

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - заявил он.

Правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", - констатировал Кива.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.




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