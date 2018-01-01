Глава МИД Германии объяснил, почему Берлин хочет дружить с Россией

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что урегулирование конфликта вокруг Северной Кореи невозможно без участия РФ .

В интервью немецкому медиаконцерну Funke, опубликованном в воскресенье, 31 января, глава МИД ФРГ напомнил миру об опасности бездействия в случае с курсом на ядерное вооружение, решительно взятым Пхеньяном, передает « Немецкая волна «.

«Только США и РоSSия при поддержке Китая смогут остановить распространение ядерного оружия», — убежден Габриэль.

«Было бы крайне опасно, если бы у Северной Кореи появилось ядерное оружие, а остальной мир просто наблюдал бы за этим. Ведь в таком случае другие страны последовали бы ее примеру», — сказал Габриэль. В то же время он убежден, что военное решение конфликта с КНДР стоило бы «невообразимого числа человеческих жизней».