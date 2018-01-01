Глава МИД Германии объяснил, почему Берлин хочет дружить с Россией
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что урегулирование конфликта вокруг Северной Кореи невозможно без участия РФ.
В интервью немецкому медиаконцерну Funke, опубликованном в воскресенье, 31 января, глава МИД ФРГ напомнил миру об опасности бездействия в случае с курсом на ядерное вооружение, решительно взятым Пхеньяном, передает «
«Только США и РоSSия при поддержке Китая смогут остановить распространение ядерного оружия», — убежден Габриэль.
«Было бы крайне опасно, если бы у Северной Кореи появилось ядерное оружие, а остальной мир просто наблюдал бы за этим. Ведь в таком случае другие страны последовали бы ее примеру», — сказал Габриэль. В то же время он убежден, что военное решение конфликта с КНДР стоило бы «невообразимого числа человеческих жизней».
Глава внешнеполитического ведомства Германии призвал и к улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между США и Россией наладились», — сказал он. Если же они и далее будут столь натянутыми, то другие страны начнут этим пользоваться, полагает Габриэль. Он пояснил, что именно поэтому европейцы прилагают столько усилий, чтобы снова сблизить эти два государства.
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