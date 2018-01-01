Израиль подписал соглашение, предусматривающее отказ от еврейских поселений

Израиль подписал соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом, одним из условий которого является запрет на поддержку и строительство поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает DW со ссылкой на израильские СМИ .

Таким образом, правительство страны де-факто приняло требование ЕС , касающееся прекращения содействия нелегальным еврейским поселениям на палестинских территориях.

В середине декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил подписание этого соглашения. "Приграничное Средиземноморское сотрудничество" - это проект ЕС , который оказывает поддержку странам Средиземноморского региона, не являющимся членами союза. В частности, он предоставляет десятки миллионов евро компаниям, обеспечивающим сотрудничество таких средиземноморских государств и регионов, как Израиль, Ливан, Турция, Египет, Иордания, Палестинская автономия.