Польша заняла место Украины в Совбезе ООН

Место в ключевом органе ООН будет за Польшей в течение двух лет.

Польша заняла место Украины в Совбезе ООН
Володимир Єльченко
Фото: ukraineun.org

С 1 января 2018 года Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины.

Президент Польши Анджей Дуда ранее говорил, что его страна поддержит в Совбезе ООН инициативу о введении миротворцев на Донбасс.

Польша получила место в Совбезе ООН еще летом. Конкуренции за это место не было, и Польшу утвердили 190 голосами "за". Временными членами Совета Безопасности ООН были также избраны Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов, в числе которых пять постоянных (Китай, РоSSия, Британия, США и Франция) и десять непостоянных членов, которых избирают на двухгодичный срок. Другая пятерка непостоянных членов состоит из Боливии, Казахстана, Нидерландов, Швеции и Эфиопии.


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