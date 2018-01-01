Польша заняла место Украины в Совбезе ООН
Место в ключевом органе ООН будет за Польшей в течение двух лет.
С 1 января 2018 года Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины.
Президент Польши Анджей Дуда ранее говорил, что его страна поддержит в Совбезе ООН инициативу о введении миротворцев на Донбасс.
Польша получила место в Совбезе ООН еще летом. Конкуренции за это место не было, и Польшу утвердили 190 голосами "за". Временными членами Совета Безопасности ООН были также избраны Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.
Совет безопасности ООН состоит из 15 членов, в числе которых пять постоянных (Китай, РоSSия, Британия, США и Франция) и десять непостоянных членов, которых избирают на двухгодичный срок. Другая пятерка непостоянных членов состоит из Боливии, Казахстана, Нидерландов, Швеции и Эфиопии.
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