Польша заняла место Украины в Совбезе ООН

Место в ключевом органе ООН будет за Польшей в течение двух лет.

Володимир Єльченко Фото: ukraineun.org

С 1 января 2018 года Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины.

Президент Польши Анджей Дуда ранее говорил, что его страна поддержит в Совбезе ООН инициативу о введении миротворцев на Донбасс.

Польша получила место в Совбезе ООН еще летом. Конкуренции за это место не было, и Польшу утвердили 190 голосами "за". Временными членами Совета Безопасности ООН были также избраны Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.